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Крымская газета

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Глава Крыма раскрыл причину отстранения руководства «Крымэнерго»

Глава Крыма раскрыл причину отстранения руководства «Крымэнерго»

Отстранение руководства «Крымэнерго» связано с нарушениями, включая «дикие» штрафы, ставшие элементом давления на предпринимателей.

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