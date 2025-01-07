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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров о Дыняке: «Об этом пишут в североамериканских СМИ – нам в плюс. Недоброжелатели начали понимать – мир стал многополярным. Мы решим проблемы, объединившись вокруг национального лидера»

Смартфон хоккеиста «Ак Барса» выпал из его трусов на лед в ходе матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

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