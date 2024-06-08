Чем отличается протокол от алгоритма тактической медицины

Оказание взаимопомощи. Фото: сайт Министерства обороны Российской Федерации Основные понятия Тактическая медицина – это область, которая объединяет знания и навыки по оказанию первой помощи в условиях боевых действий, катастроф или других чрезвычайных ситуаций.