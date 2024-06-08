БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    А, куда он сегодня смотрит? Значит надо делать аккуратненько."СХВАТИЛ НА УЛИЦЕ...
  • Алексей Попов
    Давно пора,но вот куда будет смотреть закон?"СХВАТИЛ НА УЛИЦЕ...
  • Nata
    Давно пора. За детей страшно."СХВАТИЛ НА УЛИЦЕ...

Чем отличается протокол от алгоритма тактической медицины

Чем отличается протокол от алгоритма тактической медицины

Оказание взаимопомощи. Фото: сайт Министерства обороны Российской Федерации Основные понятия Тактическая медицина – это область, которая объединяет знания и навыки по оказанию первой помощи в условиях боевых действий, катастроф или других чрезвычайных ситуаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх