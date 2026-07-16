Восемь российских фигуристов получили нейтральны статус

Спортсмены смогут выступать на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.