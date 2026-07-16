Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 922 подписчика

Восемь российских фигуристов получили нейтральны статус

Восемь российских фигуристов получили нейтральны статус

Спортсмены смогут выступать на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии