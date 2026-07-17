Парковка со шлагбаумом у метро «Теплый Стан» временно закроется с 1 августа

Парковка со шлагбаумом №9074, расположенная у станции метро «Теплый Стан», временно остановит работу с 1 августа, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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