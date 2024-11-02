СБУ отправило митрополиту УПЦ Онуфрию черную метку

Вечером 31 октября в нескольких телеграмм-каналах было опубликовано «Заявление архиереев Украинской православной церкви о действиях Синода Русской православной церкви в отношении епархий УПЦ, расположенных на временно оккупированных территориях Украины», подписанное 31 архиереем во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом (Саввиным).