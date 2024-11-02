ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

51 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Правильно делают. Чем больше женщин-сапёров - тем меньше женщин-сапёров! И инвалидские выплачивать не надо. Одни спло...На Украине намере...
  • Comandor
    Экономика должна быть экономней. 😁На Украине намере...
  • Гарий Щерба
    МАЛО ДАЛИ ..!!!В Обнинске дали с...

СБУ отправило митрополиту УПЦ Онуфрию черную метку

СБУ отправило митрополиту УПЦ Онуфрию черную метку

Вечером 31 октября в нескольких телеграмм-каналах было опубликовано «Заявление архиереев Украинской православной церкви о действиях Синода Русской православной церкви в отношении епархий УПЦ, расположенных на временно оккупированных территориях Украины», подписанное 31 архиереем во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом (Саввиным).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх