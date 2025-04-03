В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции, тренер-преподаватель по велосипедному спорту провели экспресс-тестирование по ПДД с воспитанниками спортивной школы

В Тюменской области перед началом велосезона временно исполняющий обязанности начальника отделения Госавтоинспекции по Уватскому району Александр Кожевников и тренер-преподаватель по велосипедному спорту Станислав Канеев, провели инструктаж по технике безопасности при езде на велосипеде с воспитанниками секции велосипедного спорта спортивной школы.
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