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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции, тренер-преподаватель по велосипедному спорту провели экспресс-тестирование по ПДД с воспитанниками спортивной школы

В Тюменской области перед началом велосезона временно исполняющий обязанности начальника отделения Госавтоинспекции по Уватскому району Александр Кожевников и тренер-преподаватель по велосипедному спорту Станислав Канеев, провели инструктаж по технике безопасности при езде на велосипеде с воспитанниками  секции велосипедного спорта спортивной школы.

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