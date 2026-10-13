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Газета.ру

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Певец Сосо Павлиашвили признался, что помогает коллегам финансово

Певец Сосо Павлиашвили признался, что помогает коллегам финансово

Певец и композитор Сосо Павлиашвили признался «Пятому каналу», что не дает в долг артистам.Павлиашвили объяснил, что старается финансово помочь своим коллегам, не связывая их денежными обязательствами.

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