Экс-футболист Ловчев: Федун мог бы потратить деньги не на Зарему, а на стадион

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев заявил, что бывший владелец клуба Леонид Федун мог бы потратить деньги не на свою жену Зарему Салихову, а на строительство крыши на домашнем стадионе красно-белых, передает Sport24.
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