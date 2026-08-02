Узбеки выбирают Пекин: самолеты J-10СЕ, помидорное эмбарго и реальность для РФ в ЦА

В июле Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов (капусты, лука, укропа, петрушки, винограда, свёклы и томатов) от пяти экспортёров из Узбекистана, которые допустили «наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований».
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