Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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WSJ: SpaceX планирует несколько сотен запусков Starship при Трампе

WSJ: SpaceX планирует несколько сотен запусков Starship при Трампе

SpaceX, основателем которой является Илон Маск, планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства победившего на выборах в США Дональда Трампа, заявила президент компании Гвинн Шотвелл.

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