Девятилетняя дочь заммэра Магадана погибла при атаке ВСУ на Севастополь

Число пострадавших выросло до 124, из них 27 — детиВ результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь погибла девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, сообщил глава города Юрий Гришан.
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