Ребенку впервые в мире установили нейростимулятор для контроля приступов эпилепсии

Оран Ноулсон / © The Guardian Как сообщило издание The Guardian, хирурги из лондонской больницы Грейт-Ормонд-стрит провели операцию по внедрению в мозг нейростимулятора 13-летнему Орану Ноулсону, страдающему синдромом Леннокса — Гасто.
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