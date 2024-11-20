Рынок ожидает роста цен на алюминий на 6% по итогам года Согласно отчету BMI (подразделение Fitch Solutions Group), цены на алюминий продолжат свой рост до конца года из-за роста спроса.
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Рынок ожидает роста цен на алюминий на 6% по итогам года Согласно отчету BMI (подразделение Fitch Solutions Group), цены на алюминий продолжат свой рост до конца года из-за роста спроса.
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