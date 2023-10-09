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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Израиле на месте проведения музыкального фестиваля нашли 260 погибших

В Израиле на месте проведения музыкального фестиваля нашли 260 погибших

Тела нашли в кибуце Реим, расположенном на юге страны На юге Израиля в кибуце Реим нашли 260 тел на месте проведения музыкального фестиваля Nature Party после массированной ракетной атаки ХАМАС, сообщает ТАСС.

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