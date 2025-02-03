Диетолог Королева рассказала о пользе куриных и перепелиных яиц

Она объяснила, какие из них лучше употреблять в пищу В отличие от кур, перепела — птицы «капризные» в плане питания и в качестве кормов производители используют по большей части натуральные продукты, без всяких новаций, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Королева.