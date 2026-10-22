В Колыванский районный суд поступила апелляция на решение мирового судьи, который оштрафовал жителя Подгорского на 45 тысяч рублей и лишил его прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования, хотя алкотестер показал нулевое содержание алкоголя.