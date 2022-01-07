КХЛ. «Адмирал» примет «Ак Барс», «Металлург» против «Локомотива», СКА сыграет с «Торпедо»

В очередной игровой день в КХЛ «Амур» примет «Спартак», «Адмирал» сыграет с «Ак Барсом», «Металлург» – с «Локомотивом», СКА будет противостоять «Торпедо».
Популярные статьи
- Зеграс сыграл в воротах и поймал шайбу в ловушку на тренировке, подписав твит «Тревор Гибсон»
- Евгений Редькин: «По скорости и стрельбе Резцова выделяется. Лидер появился, остальные будут стараться»
- Мазуро о протестах в Казахстане: «В Дроздах и Кремле очень неспокойно, и два диктатора трясутся за третьего»
Свежие комментарии