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Дмитрий Нагиев получил травму на сцене, скорая требовала госпитализации

Дмитрий Нагиев получил травму на сцене, скорая требовала госпитализации

Хоть Дмитрий Нагиев пропал с телеэкранов, он продолжает радовать зрителей театра. Недавно во время одного из спектаклей актер получил серьезную травму, и к зданию учреждения вызвали бригаду скорой помощи.

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