Китайские ученые создали сорт риса, укрепляющий здоровье сердца

Проект реализован с помощью редактирования генома.фото: pixabay.com/dangtrunghieuКитайские ученые с помощью редактирования генома вывели новый сорт риса, который может производить коэнзим CoQ10, позволяющий человеку получить полезные для сердца питательные вещества.
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