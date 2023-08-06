Украинские военные нанесли удар по Донецкому торговому университету – в здании начался пожар

Артиллерия ВСУ начала обстреливать Донецк со вчерашнего вечера. По городу наносились удары из артиллерии натовского 155-го калибра, американских РСЗО HIMARS.
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