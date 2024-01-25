«Поздно вечером»: Россия нанесла сокрушительный удар по боевикам ВСУ в Харькове

Свыше 30 националистов из «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса»* в Харькове, а также более 100 боевиков ВСУ в Балаклее на юго-востоке Харьковской области были ликвидированы российскими ракетными ударами в ночь на 24 января.
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