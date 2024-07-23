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Cadillac представил кабриолет Sollei с отделкой из грибов

Cadillac представил кабриолет Sollei с отделкой из грибов

Компания Cadillac показала концептуальный кабриолет Sollei. Об этом сообщает motor.ru. Отмечается, что автомобиль построен на базе электрокара Celestiq, но представляет собой эксперимент в области создания уникальных машин по специальным заказам.

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