В «Спартаке» рассказали о грядущих переговорах с Ковальчуком о возможном возобновлении карьеры

Илья Ковальчук в скором времени может вернуться на лед в форме «Спартака». Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что в скором времени встретится с известным ветераном Ильей Ковальчуком и обсудит с ним возможное возобновление карьеры в джерси «Спартака».
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