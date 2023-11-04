В «Спартаке» рассказали о грядущих переговорах с Ковальчуком о возможном возобновлении карьеры

Илья Ковальчук в скором времени может вернуться на лед в форме «Спартака». Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что в скором времени встретится с известным ветераном Ильей Ковальчуком и обсудит с ним возможное возобновление карьеры в джерси «Спартака».