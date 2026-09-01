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Bombs found at German power station

Bombs found at German power station

Police in Brandenburg, Germany, said they found several improvised explosive devices at a coal-fired power plant, some of which weren't detonated.

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