Западный берег и Газа: Боевики Палестинского исламского джихада объявили, что один из их бойцов был убит в результате столкновений с предполагаемыми поддерживаемыми Израилем силами в Аль-Караре, недалеко от Хан-Юниса в секторе Газа, рано утром.