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Контрафронт

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Западный берег и Газа: Боевики Палестинского исламского джихада объявили, что один из их бойцов был...

Западный берег и Газа: Боевики Палестинского исламского джихада объявили, что один из их бойцов был убит в результате столкновений с предполагаемыми поддерживаемыми Израилем силами в Аль-Караре, недалеко от Хан-Юниса в секторе Газа, рано утром.

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