Диетолог Круглова предупредила о рисках еды за компьютером

Врач-диетолог Наталья Круглова предупреждает о рисках пищи за экраном. Уменьшается чувство насыщения, что ведет к перееданию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Блюдо под назван...
- Ушёл в 26 лет. На...
- ВБ Депутат Роднина —...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым