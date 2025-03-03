Деловые виды: Россия и Ливан готовятся усилить бизнес-контакты

Россия и Ливан могут активизировать торгово-экономическое партнерство. РФ ожидает назначения ливанского сопредседателя межправкомиссии, ее работа была прервана из-за череды кризисов, с которыми столкнулась республика.
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