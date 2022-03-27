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Дешам о Тчуамени: «Умеет отбирать мяч лучше, чем Погба. У него огромный потенциал»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко отозвался о хавбеке Орельене Тчуамени. Игрок «Монако» забил победный гол в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром (2:1).

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