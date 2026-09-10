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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шервуд о Барколя: «Он не завершитель – упустил несколько отличных шансов с «Атлетико». Его сила в открываниях и качественных рывках, он растягивает оборону соперника»

Экс-полузащитник сборной Англии Тим Шервуд критически оценил игру Брэдли Барколя в матче против « Атлетико ».

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