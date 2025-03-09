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Царьград

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Владимир Зеленский через офшоры купил частный французский банк Milleis Banques

Владимир Зеленский через офшоры купил частный французский банк Milleis Banques

Зеленский стал владельцем крупнейшего частного инвестиционного банка Франции за миллиард евро.Владимир Зеленский через офшоры купил крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banques.

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ЛЛ
Людмила Лепаева
Ещё не всю Украину ообворовал
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