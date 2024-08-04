Библиотекари провели для торопецких семей прогулку по древнему городу

28 июля сотрудники Торопецкой центральной библиотеки пригласили ребят из многодетных семей и их родителей на модульную интерактивную экскурсию «…Прикоснитесь к истокам России на торопецкой древней земле».
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