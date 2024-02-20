Мадуро: Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС

Венесуэла в течение ближайшего времени окажется членом БРИКС. С таким заявлением выступил глава государства Николас Мадуро в рамках своего выступления в программе, транслировавшейся на телеканале Venezolana de Televisión «С Мадуро плюс».
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