Украинскую делегацию на Евровидении оштрафовали за поддержку «Азова»*: контроверсиальный мерч вызвал скандал Ирэн ОрлонскаяНа Евровидении 2024 года украинская делегация привлекла внимание не только своим выступлением, но и мерчандайзом, который вызвал негодование у некоторых зрителей и организаторов.
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