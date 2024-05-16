Украинскую делегацию на Евровидении оштрафовали за поддержку «Азова»*: контроверсиальный мерч вызвал скандал Ирэн ОрлонскаяНа Евровидении 2024 года украинская делегация привлекла внимание не только своим выступлением, но и мерчандайзом, который вызвал негодование у некоторых зрителей и организаторов.