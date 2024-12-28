Чем мы хуже абхазских майнеров? Россияне тоже хотят получать электричество почти даром

Ситуация с Абхазией вызывает удивление и гнев. Республика демонстративно отказалась от России, вытерла об нее ноги, а потом вежливо попросила продолжения бесплатного банкета – возобновления поставок электроэнергии по копеечной цене.
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