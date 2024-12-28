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  • Татьяна Бут
    Сейчас все вузы забиты студентами из стран СНГ. В некоторых вузах их 90%. Учиться не хотят. Спрашивается, зачем посту...Улыбался перед пр...
  • Леонид Попивняк
    ЮГВ...весна 87-89....по фазанству пилотку на глаза... а дедушкой на затылок...)))))Для чего советски...
  • Петр Петрович Канаев
    Совершенно верно.Для чего советски...

Чем мы хуже абхазских майнеров? Россияне тоже хотят получать электричество почти даром

Чем мы хуже абхазских майнеров? Россияне тоже хотят получать электричество почти даром

Ситуация с Абхазией вызывает удивление и гнев. Республика демонстративно отказалась от России, вытерла об нее ноги, а потом вежливо попросила продолжения бесплатного банкета – возобновления поставок электроэнергии по копеечной цене.

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Комментарии
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Писарчук Дмитрий
Могут себе позволить вытирать ноги, вот и вытирают.
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5 час.
Вадим Кузнецов
Позорищно поведение наших &quot;властей&quot;.
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4 час.
АС
Александр Сысоев
Народ России охреневает
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58 мин.

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