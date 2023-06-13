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Пентагон усомнился в планах заменять ВСУ всю утраченную при наступлении бронетехнику

Пентагон усомнился в планах заменять ВСУ всю утраченную при наступлении бронетехнику

В Министерстве обороны Соединенных Штатов усомнились в намерении ведомства заменять украинской армии потерянную во время наступления бронетехнику производства США.

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