График работы информационного центра МВД по Республике Татарстан в праздничные дни

В период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в связи с праздничными днями в Информационном центре МВД по Республике Татарстан прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по информационно-справочной линии осуществляться не будет.
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