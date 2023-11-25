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ЦБ ужесточит выдачу кредитов некоторым россиянам

ЦБ ужесточит выдачу кредитов некоторым россиянам

Им уже с 2024 года занять деньги у банка станет сложнее.фото: cbr.ru--> Банк России с 2024 года ужесточит лимиты на выдачу потребительских кредитов и кредитных карт клиентам с показателем долговой нагрузки от 50 до 80 процентов.

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