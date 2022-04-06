Генерал Марк Міллі та міністр оборони Ллойд Остін на слуханнях у Палаті представників, 5 квітня 2022 року Глава Пентагону виступив на захист дій США щодо України У Палаті представників відбулися слухання, на яких обговорювалася реакція США на українсько-російський конфлікт Міністр оборони Ллойд Остін у вівторок виступив на захист дій Сполучених Штатів у відповідь на […] Сообщение Глава Пентагону виступив на захист дій США щодо України появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.