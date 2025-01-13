Telegram-канал «Заметки на полях»: Теперь точно пришли за геймерами

Российские власти стремятся максимально зачистить информационное пространство от «деструктива». В октябре, когда заблокировали Discord, мы указывали, что это может стать первым шагом в полномасштабном наступлении на весь сегмент, связанный с видеоиграми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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