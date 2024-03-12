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Россияне смогут попасть в ЕС без биометрического паспорта

Россияне смогут посещать Европейский союз без биометрического паспорта. Во второй половине 2024 года в странах объединения начнет работать автоматизированная система въезда и выезда для путешественников, не имеющих местного гражданства, пишут «Известия».

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