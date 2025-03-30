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Что американцы рассказывают Путину про Китай

Что американцы рассказывают Путину про Китай

Когода говорят, что Трамп своими мирными инициативами хочет оторвать Россию от Китая, это не значит что будет все так прямолинейно.

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