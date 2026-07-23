Премьер-министр Ирландии защитил экспорт глинозема в Россию

Свидетельств связи экспорта производимого в Ирландии глинозема и производства российского оружия не было найдено в результате проведенного расследования, заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, 23 июля передает государственный телеканал RTÉ.
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