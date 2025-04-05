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Царьград

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Арестован начальник Госстройнадзора Минобороны России по делу о взятке

Арестован начальник Госстройнадзора Минобороны России по делу о взятке

Савёловский районный суд Москвы заключил под стражу начальника управления Госстройнадзора Минобороны Юрия Кожевникова.

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