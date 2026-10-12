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Как получить субсидию на ЖКХ после повышения тарифов 2026

Как получить субсидию на ЖКХ после повышения тарифов 2026

Осень принесет для владельцев недвижимости, арендаторов и ипотечных заемщиков сразу несколько важных изменений.

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