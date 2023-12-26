Да, не того Евросоюз сейчас ждал от Сербии и Грузии. Для сербов Запад подготовил Майдан, где победивший на выборах Вучич должен был стать «вторым Януковичем», а грузинам дали статус кандидата в ЕС, и теперь они должны были начинать утро с… Сербы благодарят Россию за предупреждение, грузины жгут флаги Евросоюза .