Да, не того Евросоюз сейчас ждал от Сербии и Грузии. Для сербов Запад подготовил Майдан, где победивший на выборах Вучич должен был стать «вторым Януковичем», а грузинам дали статус кандидата в ЕС, и теперь они должны были начинать утро с… Сербы благодарят Россию за предупреждение, грузины жгут флаги Евросоюза .
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