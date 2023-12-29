Депутат Рады Чернев: Помощь США не изменит ситуацию на поле боя

Новый пакет военной помощи от Соединенных штатов для Украины не сможет повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения, что говорит проблемах с поддержкой Киева со стороны США, считает заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.