Молдавия запросила у ЕС чрезвычайные поставки газа через Румынию

Как сообщает британское издание Financial Times, власти Молдавии готовятся запросить у Европейского союза возможность дополнительно закупить газ через соседнюю Румынию в связи с тем, что переговоры с российским концерном "Газпром" зашли в тупик.
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