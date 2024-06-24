Глава МИД Турции заявил, что передал Путину послание об урегулировании украинского конфликта

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник, 24 июня, заявил, что передал 11 июня президенту России Владимиру Путину послание о прекращении конфликта на Украине, – сообщает телеканал Habertürk.
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