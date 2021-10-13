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Трамп: США стали предметом насмешек по всему миру

Трамп: США стали предметом насмешек по всему миру

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил демократов, пришедших к власти в США, в том что они превратили Америку в предмет насмешек.

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